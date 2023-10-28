Леоненко Капитон Григорьевич
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения04.03.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1873 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1901 ст.
Сын: Леоненко Василий Капитонович
Мать ребёнка: Леоненко Александра Ивановна
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно