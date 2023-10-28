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Леоненко Капитон Григорьевич

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.03.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1873 ст.

Отец: Леоненко Григорий Леонович

Мать: Леоненко Лукерья Андреевна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Жена: Леоненко Александра Ивановна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1901 ст.

Сын: Леоненко Василий Капитонович

Мать ребёнка: Леоненко Александра Ивановна

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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