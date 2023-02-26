Герст Goerst Клементий Clement
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1852
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1852
Отец: Goerst Sebastian
Мать: Goerst Marian
Рождение ребёнка
13.07.1877
Дочь: Бороздина Елена
Мать ребёнка: Герст Goerst Евгения Мария
Военная награда
16.11.1877
За отличие в сражении при разбитии и пленении турецкой армии под Плевной бывшем 28.11.1877 г. награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом
Военная служба
28.11.1877
Болгария Сражение под Плевной
http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-krieposti-plievna
Рождение ребёнка
18.09.1879
Сын: Goerst Герст Михаил
Мать ребёнка: Герст Goerst Евгения Мария
Петроков
Военная награда
08.12.1881
награжден орденом Св. Станислава 3 ст.,
Военная награда
16.04.1896
Прусский орден Красного орла 3 ст., на принятие и ношение которого последовало 16.4.1896 г. Высочайшее соизволение.
Военная награда
17.02.1897
Темно-бронзовая медаль на ленте государственных цветов за труды по первой всеобщей российской переписи в 1896-97 гг., 17.2.1897
Военная награда
17.02.1898
Серебряная медаль в память царствования императора Александра III для ношения на груди на Александровской ленте,
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916