Герст Goerst Клементий Clement — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерст Goerst Клементий Clement

Герст Goerst Клементий Clement

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1852

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1852

Отец: Goerst Sebastian

Мать: Goerst Marian

Рождение ребёнка
13.07.1877

Дочь: Бороздина Елена

Мать ребёнка: Герст Goerst Евгения Мария

Военная награда
16.11.1877
За отличие в сражении при разбитии и пленении турецкой армии под Плевной бывшем 28.11.1877 г. награжден орденом Св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом
Военная служба
28.11.1877
Болгария Сражение под Плевной
http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-krieposti-plievna
Рождение ребёнка
18.09.1879

Сын: Goerst Герст Михаил

Мать ребёнка: Герст Goerst Евгения Мария

Петроков
Военная награда
08.12.1881
награжден орденом Св. Станислава 3 ст.,
Военная награда
16.04.1896
Прусский орден Красного орла 3 ст., на принятие и ношение которого последовало 16.4.1896 г. Высочайшее соизволение.
Военная награда
17.02.1897
Темно-бронзовая медаль на ленте государственных цветов за труды по первой всеобщей российской переписи в 1896-97 гг., 17.2.1897
Военная награда
17.02.1898
Серебряная медаль в память царствования императора Александра III для ношения на груди на Александровской ленте,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герст Goerst Евгения Мария

Смерть
1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close