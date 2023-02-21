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Чернавин Александр Валерьевич
Чернавин Александр Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1975
Пол
Мужской
Отец
Чернавин Валерий Алексеевич
1950 г.р.
Мать
Чернавина (Краснова) Лидия Михайловна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1975
Отец:
Чернавин Валерий Алексеевич
Мать:
Чернавина Лидия Михайловна
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