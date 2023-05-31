Лёвшина (Плигина) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.05.1927
Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
До 23.03.1940
Отец ребёнка: Лёвшин Василий Дмитриевич
г. Рабат, Марокко, Третья Французская республика
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лёвшина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Лёвшин Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно