Лёвшина (Плигина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёвшина (Плигина) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.05.1927

Муж: Лёвшин Василий Дмитриевич

Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
До 23.03.1940

Сын: Лёвшин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Лёвшин Василий Дмитриевич

г. Рабат, Марокко, Третья Французская республика
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лёвшина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Лёвшин Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно