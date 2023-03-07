Дембицкая (Игнатович) Чеслава Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дембицкая (Игнатович) Чеслава Брониславовна

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Место рождения

Герутево, Свислочский район, Гродненская область

Дата рождения

27.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Герутево, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
02.08.1974

Муж: Дембицкий Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
08.05.1975

Дочь: Лебедева Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Дембицкий Анатолий Павлович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
03.07.1983

Дочь: Дембицкая Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Дембицкий Анатолий Павлович

Минск, Минск
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