Дембицкая (Игнатович) Чеслава Брониславовна
Место рождения
Дата рождения27.01.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.08.1974
Рождение ребёнка
08.05.1975
Дочь: Лебедева Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Дембицкий Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
03.07.1983
Дочь: Дембицкая Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Дембицкий Анатолий Павлович