Крутихина Васса Андреевна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКрутихина Васса Андреевна

Крутихина Васса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутихина Клавдия Самуиловна

Отец ребёнка: Крутихин Самуил Александрович

Мучи, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1907

Муж: Крутихин Самуил Александрович

Рождение ребёнка
17.08.1908

Дочь: Крутихина Анна Самуиловна

Отец ребёнка: Крутихин Самуил Александрович

Мучи, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.08.1910

Сын: Крутихин Павел Самуилович

Отец ребёнка: Крутихин Самуил Александрович

Мучи, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZN-27L3?i=206&cat=663327
Рождение ребёнка
04.04.1912

Дочь: Крутихина Анастасия Самуиловна

Отец ребёнка: Крутихин Самуил Александрович

Мучи, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZN-2QC5?i=346&cat=663327
Рождение ребёнка
27.10.1913

Дочь: Крутихина Александра Самуиловна

Отец ребёнка: Крутихин Самуил Александрович

Мучи, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZN-2QM4?i=424&cat=663327 в 1930 выдано свидетельство - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZN-23T7?i=490&cat=663327
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.