Крутихина Васса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутихина Клавдия Самуиловна
Отец ребёнка: Крутихин Самуил Александрович
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
17.08.1908
Дочь: Крутихина Анна Самуиловна
Отец ребёнка: Крутихин Самуил Александрович
Рождение ребёнка
12.08.1910
Сын: Крутихин Павел Самуилович
Отец ребёнка: Крутихин Самуил Александрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZN-27L3?i=206&cat=663327
Рождение ребёнка
04.04.1912
Дочь: Крутихина Анастасия Самуиловна
Отец ребёнка: Крутихин Самуил Александрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZN-2QC5?i=346&cat=663327
Рождение ребёнка
27.10.1913
Дочь: Крутихина Александра Самуиловна
Отец ребёнка: Крутихин Самуил Александрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZN-2QM4?i=424&cat=663327 в 1930 выдано свидетельство - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZN-23T7?i=490&cat=663327
Смерть
Неизвестно