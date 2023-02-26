Рогова Евдокия Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогова Евдокия Илларионова

Рогова Евдокия Илларионова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Рогов Василий Трифонов

Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Наталья Трифонова

Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Рогов Афанасий Трифонов

Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1901

Дочь: Евдокия Трифонова

Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1903

Дочь: Дарья Трифонова

Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1904

Сын: Рогов Дмитрий Трифонов

Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1910

Сын: Рогов Иван Трифонов

Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Трифон Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close