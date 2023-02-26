Рогова Евдокия Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Наталья Трифонова
Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1901
Дочь: Евдокия Трифонова
Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1903
Дочь: Дарья Трифонова
Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1904
Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1910
Сын: Рогов Иван Трифонов
Отец ребёнка: Рогов Трифон Михайлов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно