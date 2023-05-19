Габида Бикеева
Место рождениядеревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Дата рожденияМежду 1784 и 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1784 и 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1812
Сын: Габдельгани (Абдулгани) Габбасович
Отец ребёнка: Габбас (Габбяс) Бакирович
деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мухамадий Габбасович
Отец ребёнка: Габбас (Габбяс) Бакирович
Смерть
Неизвестно