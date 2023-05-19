Габида Бикеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабида Бикеева

Габида Бикеева

Место рождения

деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Между 1784 и 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1784 и 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1812

Сын: Габдельгани (Абдулгани) Габбасович

Отец ребёнка: Габбас (Габбяс) Бакирович

деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1813

Сын: Мухамадий Габбасович

Отец ребёнка: Габбас (Габбяс) Бакирович

Смерть
Неизвестно