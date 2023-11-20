Jensch Gottlieb — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jensch Gottlieb

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1894 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1894

Дочь: Jensch Olga

Мать ребёнка: не указана

Отец Готлиб Енч
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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