Алексеева (Фролова) Тамара Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Фролова) Тамара Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.2015

Дочь: Алексеева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Алексеев Николай Витальевич

Рождение ребёнка
12.07.2017

Сын: Алексеев Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Алексеев Николай Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Николай Витальевич

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