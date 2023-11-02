Алексеева (Фролова) Тамара Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.2015
Дочь: Алексеева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Алексеев Николай Витальевич
Рождение ребёнка
12.07.2017
Сын: Алексеев Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Алексеев Николай Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно