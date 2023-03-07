Пустыльниковъ Сидоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПустыльниковъ Сидоръ

Пустыльниковъ Сидоръ

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пустыльниковъ Григорий*

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татіана

Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пустыльниковъ Афонасій

Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустыльникова Матрена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close