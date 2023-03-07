Пустыльниковъ Сидоръ
Место рождения
Дата рождения1827
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Пустыльниковъ Григорий*
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татіана
Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пустыльникова Матрена