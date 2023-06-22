Солодкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодкова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Солодков Иван Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Полина Ивановна

Отец ребёнка: Солодков Иван Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодков Иван Ионович

Смерть
Неизвестно