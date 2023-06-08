Левитин ГРИГОРИЙ ЭММАНУИЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1932
Жена: Левитина Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1933
Дочь: ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА
Мать ребёнка: Левитина Неизвестно
Бракосочетание
Около 1947
Жена: СУЛАМИФЬ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
24.12.1948
Сын: Мессерер МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: СУЛАМИФЬ МИХАЙЛОВНА
Смерть
1966