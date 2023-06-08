Левитин ГРИГОРИЙ ЭММАНУИЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитин ГРИГОРИЙ ЭММАНУИЛОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1932

Жена: Левитина Неизвестно

Рождение ребёнка
05.06.1933

Дочь: ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА

Мать ребёнка: Левитина Неизвестно

Бракосочетание
Около 1947

Жена: СУЛАМИФЬ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
24.12.1948

Сын: Мессерер МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: СУЛАМИФЬ МИХАЙЛОВНА

Смерть
1966