Иващенко (Никифорова) Алена Владимировна
Место рожденияСмоленская область Починковский район с. Сельцо
Дата рождения05.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1983
Смоленская область Починковский район с. Сельцо
Рождение ребёнка
10.09.2004
Сын: Пономарев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Пономарёв Александр Олегович
Находка Находкинский Приморский край
Бракосочетание
03.10.2020
Красногорск, Красногорск, Московская область