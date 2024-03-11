Иващенко (Никифорова) Алена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко (Никифорова) Алена Владимировна

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Место рождения

Смоленская область Починковский район с. Сельцо

Дата рождения

05.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1983

Отец: Никифоров Владимир Александрович

Мать: Никифорова Валентина Витальевна

Смоленская область Починковский район с. Сельцо
Рождение ребёнка
10.09.2004

Сын: Пономарев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Пономарёв Александр Олегович

Находка Находкинский Приморский край
Бракосочетание
03.10.2020

Муж: Иващенко Игорь Сергеевич

Красногорск, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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