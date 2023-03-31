Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Евдокимова (Каргатьева) Антонина Степановна
Евдокимова (Каргатьева) Антонина Степановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Пол
Женский
Отец
Каргатьев Степан Федорович
1902 г.р.
Мать
Каргатьева (Пендюрина) Пелагея Васильевна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Каргатьев Степан Федорович
Мать:
Каргатьева Пелагея Васильевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь