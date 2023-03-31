Евдокимова (Каргатьева) Антонина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Каргатьева) Антонина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Каргатьев Степан Федорович

Мать: Каргатьева Пелагея Васильевна