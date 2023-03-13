Кулаковъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаковъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1659

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1686 г.р.
1699 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: Кулаковъ Емельянъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Кулаковъ Маркелъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Кулаковъ Обрамъ

Мать ребёнка: не указана

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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