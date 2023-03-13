Кулаковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1659
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: Кулаковъ Емельянъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Кулаковъ Маркелъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Кулаковъ Обрамъ
Мать ребёнка: не указана
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана