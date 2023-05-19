(Напреенко) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Напреенко) Вера Владимировна

(Напреенко) Вера Владимировна

Место рождения

Россия, Брянская область, Климовский район, село Крапивное

Дата рождения

05.11.1949

Дата смерти

19.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1949

Отец: Напреенко Владимир Алексеевич

Мать: Наприенко Лидия Яковлевна

Россия, Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Смерть
19.08.1959
Россия, Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
с. Крапивное, Климовский р-он, Брянская обл.