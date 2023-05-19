(Напреенко) Вера Владимировна
Место рожденияРоссия, Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Дата рождения05.11.1949
Дата смерти19.08.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1949
Россия, Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Смерть
19.08.1959
Россия, Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
с. Крапивное, Климовский р-он, Брянская обл.