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Доронин Илья Семёнович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.07.1897

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1897

Отец: Доронин Семён Ильич

Мать: Доронина Феодосья Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
01.08.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Никифор Николаевич Крайнов, Мария Ильинична Савкина
Восприемник
21.05.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Елена Ивановна Губанова
Восприемник
04.11.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Антонина Ивановна Губанова
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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