Доронин Илья Семёнович
Место рождения
Дата рождения30.07.1897
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1897
Отец: Доронин Семён Ильич
Крещение
01.08.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Никифор Николаевич Крайнов, Мария Ильинична Савкина
Восприемник
21.05.1913
Елена Ивановна Губанова
Восприемник
04.11.1918
Антонина Ивановна Губанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920