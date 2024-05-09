Арцев Андрей Михайлович 1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арцев Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: не указан

Мать: Ракунова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арцева Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
12.01.1990

Дочь: Арцева Светлана Андреевна

Мать ребёнка: Арцева Наталья Владимировна

Смерть
1999

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