Арцев Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: не указан
Мать: Ракунова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арцева Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
12.01.1990
Дочь: Арцева Светлана Андреевна
Мать ребёнка: Арцева Наталья Владимировна
Смерть
1999