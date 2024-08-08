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Матвеева (Лапшина) Галина Владимировна

Место рождения

Майское, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапшин Владимир Степанович

Мать: Лапшина (Лаптева) Агния Егоровна

Майское, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Матвеев Василий Ефремович

Майское, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Матвеев Василий Ефремович

Майское, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Матвеев Василий Ефремович

Майское, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таскина (Матвеева) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Матвеев Василий Ефремович

Майское, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Матвеев Василий Ефремович

Майское, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Василий Ефремович

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