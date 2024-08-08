Матвеева (Лапшина) Галина Владимировна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Матвеев Василий Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Матвеев Василий Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Матвеев Василий Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таскина (Матвеева) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Матвеев Василий Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Матвеев Василий Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно