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Матросов Павел Амвросьев ???

Место рождения

Ивановка ??? Оренбургской Губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матросов Амвросий Иванов

Мать: не указана

Ивановка ??? Оренбургской Губернии
Рождение ребёнка
10.11.1873

Сын: Матросов Федор Павлов

Мать ребёнка: Матросов Фёкла

Каликино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Судоргина (матросова) Александра Павловна

Мать ребёнка: Матросов Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матросов Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матросов Николай Павлов

Мать ребёнка: Матросов Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матросов Фёкла

Смерть
Неизвестно
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