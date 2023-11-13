Матросов Павел Амвросьев ???
Место рожденияИвановка ??? Оренбургской Губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матросов Амвросий Иванов
Мать: не указана
Ивановка ??? Оренбургской Губернии
Рождение ребёнка
10.11.1873
Мать ребёнка: Матросов Фёкла
Каликино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Судоргина (матросова) Александра Павловна
Мать ребёнка: Матросов Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матросов Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матросов Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матросов Фёкла
Смерть
Неизвестно