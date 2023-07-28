Арефьева (Чащина - Столбикова) Ирина Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева (Чащина - Столбикова) Ирина Романова

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

30.04.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1814

Отец: Чащин - Столбиков Роман Ларионов

Мать: Чащина Параскева Архиппова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1836

Муж: Арефьев Иван Андреев

Рождение ребёнка
14.07.1838

Сын: Арефьев Василий Иванов

Отец ребёнка: Арефьев Иван Андреев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1839

Дочь: Иулия Иванова

Отец ребёнка: Арефьев Иван Андреев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1840

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Арефьев Иван Андреев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно