Арефьева (Чащина - Столбикова) Ирина Романова
Место рождения
Дата рождения30.04.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1814
Бракосочетание
19.01.1836
Муж: Арефьев Иван Андреев
Рождение ребёнка
14.07.1838
Отец ребёнка: Арефьев Иван Андреев
Рождение ребёнка
13.07.1839
Дочь: Иулия Иванова
Отец ребёнка: Арефьев Иван Андреев
Рождение ребёнка
24.10.1840
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Арефьев Иван Андреев
Смерть
Неизвестно