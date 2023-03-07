Корсакова (Козлова) Людмила Борисовна
Место рождения
Дата рождения28.10.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1962
Рождение ребёнка
22.10.1982
Дочь: Кладухина Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Сизов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1985
Дочь: Скворцова Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Сизов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
20.01.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсаков Виктор Павлович
Галич, город Галич, Костромская область