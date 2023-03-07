Корсакова (Козлова) Людмила Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Козлова) Людмила Борисовна

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Место рождения

Душкино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

28.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1962

Отец: Козлов Борис Владимирович

Мать: Тихомирова Екатерина Николаевна

Душкино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.10.1982

Дочь: Кладухина Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Сизов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1985

Дочь: Скворцова Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Сизов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
20.01.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсаков Виктор Павлович

Галич, город Галич, Костромская область
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