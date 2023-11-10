Смородина Фёкла Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1894 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1896 ст.
Дочь: Смородина Маланья Панфиловна
Отец ребёнка: Смородин Панфил Фёдорович
Рождение ребёнка
26.10.1900 ст.
Сын: Смородин Иосиф Панфилович
Отец ребёнка: Смородин Панфил Фёдорович
Смерть
Неизвестно