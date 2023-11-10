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Смородина Фёкла Антоновна

Место рождения

Байкино, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.02.1894 ст.

Муж: Смородин Панфил Фёдорович

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1896 ст.

Дочь: Смородина Маланья Панфиловна

Отец ребёнка: Смородин Панфил Фёдорович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1900 ст.

Сын: Смородин Иосиф Панфилович

Отец ребёнка: Смородин Панфил Фёдорович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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