Immonen (Könönen) Anna Antintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1854
Дата смерти04.10.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1854
Бракосочетание
19.06.1878
Рождение ребёнка
28.04.1879
Дочь: Hilma Juhontytär
Отец ребёнка: Immonen Juho Matinpoika
Рождение ребёнка
02.05.1881
Сын: Immonen Hemmi-Juho Juhonpoika
Отец ребёнка: Immonen Juho Matinpoika
Рождение ребёнка
05.07.1882
Дочь: Johanna-Matilda Juhontytär
Отец ребёнка: Immonen Juho Matinpoika
Рождение ребёнка
18.12.1883
Дочь: Selma Juhontytär
Отец ребёнка: Immonen Juho Matinpoika
Рождение ребёнка
11.01.1888
Дочь: Sanna Juhontytär
Отец ребёнка: Immonen Juho Matinpoika
Рождение ребёнка
29.10.1889
Отец ребёнка: Immonen Juho Matinpoika
Смерть
04.10.1912
Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя