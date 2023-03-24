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Immonen (Könönen) Anna Antintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1854

Дата смерти

04.10.1912

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1854

Отец: Könönen Antti Mikonpoika

Мать: Könönen Susanna Juhontytär

Бракосочетание
19.06.1878

Муж: Immonen Juho Matinpoika

Рождение ребёнка
28.04.1879

Дочь: Hilma Juhontytär

Отец ребёнка: Immonen Juho Matinpoika

Рождение ребёнка
02.05.1881

Сын: Immonen Hemmi-Juho Juhonpoika

Отец ребёнка: Immonen Juho Matinpoika

Рождение ребёнка
05.07.1882

Дочь: Johanna-Matilda Juhontytär

Отец ребёнка: Immonen Juho Matinpoika

Рождение ребёнка
18.12.1883

Дочь: Selma Juhontytär

Отец ребёнка: Immonen Juho Matinpoika

Рождение ребёнка
11.01.1888

Дочь: Sanna Juhontytär

Отец ребёнка: Immonen Juho Matinpoika

Рождение ребёнка
29.10.1889

Сын: Immonen Leivo Juhonpoika

Отец ребёнка: Immonen Juho Matinpoika

Смерть
04.10.1912
Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя