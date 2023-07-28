Захаров Павел Феофилактович
Место рождения
Дата рождения15.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1888
Рождение ребёнка
15.12.1912
Сын: Захаров Константин Павлович
Мать ребёнка: Захарова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
23.02.1921
Мать ребёнка: Захарова Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Анна Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно