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Захаров Павел Феофилактович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

15.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1888

Отец: Захаров Феофилакт Григорьевич

Мать: Захарова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
15.12.1912

Сын: Захаров Константин Павлович

Мать ребёнка: Захарова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
23.02.1921

Сын: Захаров Евгений Павлович

Мать ребёнка: Захарова Анна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Анна Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно