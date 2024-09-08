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Прасковья Егорова

Место рождения

Комлево, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

Около 1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: Георгий Никитин

Мать: Домна Васильева

Комлево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
28.01.1873 ст.

Муж: Иван Львов

Место жительства
После 28.01.1873 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1874 ст.

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Львов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1876 ст.

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Иван Львов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1877 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Львов

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Около 1880 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область

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