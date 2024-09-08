Прасковья Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смертиОколо 1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.
Отец: Георгий Никитин
Мать: Домна Васильева
Бракосочетание
28.01.1873 ст.
Муж: Иван Львов
Место жительства
После 28.01.1873 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1874 ст.
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Львов
Рождение ребёнка
02.01.1876 ст.
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Иван Львов
Рождение ребёнка
25.12.1877 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Львов
Смерть
Около 1880 ст.