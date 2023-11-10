Григорьев (Grigoryev) Яков Иванович (Yakov Ivanovich)
Место рождения
Дата рождения25.09.1911
Дата смерти23.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1911
Отец: Григорьев Иван Михайлов
Крещение
25.09.1911
Godparents:села Калабино крестьянин Михаил Феодоров Григорьев и того же села крестьянка Акилина Григорьева Григорьева | Богородицкая церковь
Военная служба
1944
Макеевский Рвк, Украинская Сср, Сталинская Обл., Г. Макеевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1945
Германия, Саксония, Г. Вейсенберг, В Районе
Причина смерти: пропал без вести