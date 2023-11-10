Григорьев (Grigoryev) Яков Иванович (Yakov Ivanovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев (Grigoryev) Яков Иванович (Yakov Ivanovich)

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.09.1911

Дата смерти

23.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1911

Отец: Григорьев Иван Михайлов

Мать: Григорьева Фекла Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
25.09.1911
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Калабино крестьянин Михаил Феодоров Григорьев и того же села крестьянка Акилина Григорьева Григорьева | Богородицкая церковь
Военная служба
1944
Макеевский Рвк, Украинская Сср, Сталинская Обл., Г. Макеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Варвара Алексеева

Смерть
23.04.1945
Германия, Саксония, Г. Вейсенберг, В Районе
Причина смерти: пропал без вести
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