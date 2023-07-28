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Остроушко Мария Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Логвинова Наталья Гордеевна

Отец ребёнка: Остроушко Гордей Васильевич

Рождение ребёнка
20.07.1875

Дочь: Марина Гордеевна

Отец ребёнка: Остроушко Гордей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остроушко Гордей Васильевич

Смерть
Неизвестно