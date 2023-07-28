Остроушко Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Логвинова Наталья Гордеевна
Отец ребёнка: Остроушко Гордей Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.1875
Дочь: Марина Гордеевна
Отец ребёнка: Остроушко Гордей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно