Васильев Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Васильев Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: ?

Ленинградская область, Новгородский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Игнатьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабанов-Васильев Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно