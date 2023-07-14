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(Васильева) Валентина Игнатьевна
(Васильева) Валентина Игнатьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Васильев Игнатий
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Васильев Игнатий
Мать:
?
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