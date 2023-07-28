Михайлищев Игнатий Савватиев (Саввастианов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Бракосочетание
08.07.1835
Рождение ребёнка
23.01.1836
Дочь: Мария Игнатиева
Мать ребёнка: Михайлищева Анна Якимова (Яковлева)
Рождение ребёнка
05.04.1838
Дочь: Феодосия Игнатиева
Мать ребёнка: Михайлищева Анна Якимова (Яковлева)
Рождение ребёнка
14.08.1839
Сын: Михайлищев Диомид Игнатьев
Мать ребёнка: Михайлищева Анна Якимова (Яковлева)
Рождение ребёнка
19.10.1840
Сын: Михайлищев Артемий Игнатиев
Мать ребёнка: Михайлищева Анна Якимова (Яковлева)
Смерть
Неизвестно