Михайлищев Игнатий Савватиев (Саввастианов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищев Игнатий Савватиев (Саввастианов)

Место рождения

Шушары

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Михайлищев Саввастиан Иванов

Мать: Михайлищева Васса Терентьева

Бракосочетание
08.07.1835

Жена: Михайлищева Анна Якимова (Яковлева)

Рождение ребёнка
23.01.1836

Дочь: Мария Игнатиева

Мать ребёнка: Михайлищева Анна Якимова (Яковлева)

Рождение ребёнка
05.04.1838

Дочь: Феодосия Игнатиева

Мать ребёнка: Михайлищева Анна Якимова (Яковлева)

Рождение ребёнка
14.08.1839

Сын: Михайлищев Диомид Игнатьев

Мать ребёнка: Михайлищева Анна Якимова (Яковлева)

Рождение ребёнка
19.10.1840

Сын: Михайлищев Артемий Игнатиев

Мать ребёнка: Михайлищева Анна Якимова (Яковлева)

Смерть
Неизвестно