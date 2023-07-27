Михайлищева (Михайлищева) Васса Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Михайлищев Петр Савватиев
Отец ребёнка: Михайлищев Саввастиан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Михайлищев Ефим Саввастианов
Отец ребёнка: Михайлищев Саввастиан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Михайлищев Игнатий Савватиев (Саввастианов)
Отец ребёнка: Михайлищев Саввастиан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Михайлищев Александр Савватиев
Отец ребёнка: Михайлищев Саввастиан Иванов
Смерть
Неизвестно