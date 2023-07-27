Михайлищева (Михайлищева) Васса Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Михайлищева) Васса Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Михайлищев Петр Савватиев

Отец ребёнка: Михайлищев Саввастиан Иванов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Михайлищев Ефим Саввастианов

Отец ребёнка: Михайлищев Саввастиан Иванов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Михайлищев Игнатий Савватиев (Саввастианов)

Отец ребёнка: Михайлищев Саввастиан Иванов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Михайлищев Александр Савватиев

Отец ребёнка: Михайлищев Саввастиан Иванов

Смерть
Неизвестно
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