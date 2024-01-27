Бибаева 1-Я Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибаева 1-Я Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бибаев Петр Ефимович

Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич

Смерть
До 1860
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