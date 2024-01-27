Бибаева 1-Я Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бибаев Петр Ефимович
Отец ребёнка: Бибаев Bibayoff Ефим Киреевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1860