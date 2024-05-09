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Иванова Римма Григорьевна

Место рождения

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Иванов Григорий

Мать: Гордеева Мария

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.01.1977

Дочь: Иванова Надежда

Отец ребёнка: не указан

Казахстан
Рождение ребёнка
1980

Дочь: Иванова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Казахстан
Рождение ребёнка
16.07.1986

Сын: Новик Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.12.?

Сын: Новик Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новик Сергей

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
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