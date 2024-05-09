Иванова Римма Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Иванов Григорий
Мать: Гордеева Мария
Рождение ребёнка
05.01.1977
Дочь: Иванова Надежда
Казахстан
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Иванова Татьяна
Казахстан
Рождение ребёнка
16.07.1986
Сын: Новик Виктор
Рождение ребёнка
02.12.?
Сын: Новик Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новик Сергей
Место жительства
Неизвестно