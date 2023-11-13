Щанкин Матвей Меркурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1908
Сын: Щанкин Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Щанкина Матрена Ефремовна
Рождение ребёнка
16.07.1921
Дочь: Щанкина Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Щанкина Матрена Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно