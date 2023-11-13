Щанкин Матвей Меркурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩанкин Матвей Меркурьевич

Щанкин Матвей Меркурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1908

Сын: Щанкин Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Щанкина Матрена Ефремовна

Рождение ребёнка
16.07.1921

Дочь: Щанкина Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Щанкина Матрена Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щанкина Матрена Ефремовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close