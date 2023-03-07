Грыжин Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.10.1893 ст.
Дата смерти26.01.1966
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1893 ст.
Отец: Грыжин Михаил Иванович
Мать: Грыжина Наталья Петровна
Бракосочетание
01.03.1921
Жена: Грыжина Евдокия
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Х Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Грыжина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грыжина Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Грыжина Евдокия
Смерть
26.01.1966