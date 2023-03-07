Грыжин Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грыжин Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Ворыпаево, Подольск, Московская область

Дата рождения

24.10.1893 ст.

Дата смерти

26.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1893 ст.

Отец: Грыжин Михаил Иванович

Мать: Грыжина Наталья Петровна

Ворыпаево, Подольск, Московская область
Бракосочетание
01.03.1921

Жена: Грыжина Евдокия

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Х Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Грыжина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грыжина Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Грыжина Евдокия

Смерть
26.01.1966
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