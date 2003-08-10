Лотош Леонтий Извекович
Место рождения
Дата рождения19.06.1925
Дата смерти10.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1850
Сын: Лотош Вячеслав Леонтьевич
Мать ребёнка: Лотош Виктория Александровна
Рождение
19.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1948
Мать ребёнка: Лотош Виктория Александровна
Рождение ребёнка
19.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лотош Виктория Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.2003