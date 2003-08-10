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Лотош Леонтий Извекович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

19.06.1925

Дата смерти

10.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

1850 г.р.
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1850

Сын: Лотош Вячеслав Леонтьевич

Мать ребёнка: Лотош Виктория Александровна

Рождение
19.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1948

Сын: Лотош Юрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Лотош Виктория Александровна

Рождение ребёнка
19.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лотош Виктория Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лотош Виктория Александровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.2003