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Горемыкин Куприян Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Горемыкин Василий Демидович

Мать: Горемыкина Варвара Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Горемыкин Леонтий Куприянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Горемыкин Тимофей Куприянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833 или 1834

Сын: Горемыкин Иван Куприянович

Мать ребёнка: Горемыкина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горемыкина Марфа

Смерть
Неизвестно