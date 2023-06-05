Горемыкин Куприян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Горемыкин Леонтий Куприянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Горемыкин Тимофей Куприянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833 или 1834
Сын: Горемыкин Иван Куприянович
Мать ребёнка: Горемыкина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горемыкина Марфа
Смерть
Неизвестно