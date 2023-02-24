(Сюндюков) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сюндюков) Дарья

(Сюндюков) Дарья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Сюндюков Стефан Егорович

Мать: ?

Смерть
1866
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close