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(Сюндюков) Дарья
(Сюндюков) Дарья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1860
Дата смерти
1866
Пол
Женский
Отец
Сюндюков Стефан Егорович
1820 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец:
Сюндюков Стефан Егорович
Мать:
?
Смерть
1866
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