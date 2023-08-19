Пищулин Влас Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Пищулин Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Пищулина Акилина Власовна
Мать ребёнка: Пищулина Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1823
Мать ребёнка: Пищулина Татьяна Григорьевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Пищулина Татьяна Власовна
Мать ребёнка: Пищулина Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Пищулина Феодора
Мать ребёнка: не указана
Падчерица Власа Ивановича.
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Полетаева Александра Власовна
Мать ребёнка: Пищулина Феврония Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно