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Пищулин Влас Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Пищулин Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Пищулина Акилина Власовна

Мать ребёнка: Пищулина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Пищулин Сергей Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1823

Сын: Пищулин Иван Власович

Мать ребёнка: Пищулина Татьяна Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Пищулина Татьяна Власовна

Мать ребёнка: Пищулина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Пищулина Феодора

Мать ребёнка: не указана

Падчерица Власа Ивановича.
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Полетаева Александра Власовна

Мать ребёнка: Пищулина Феврония Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищулина Феврония Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пищулина Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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