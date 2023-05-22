Ласкин Абрам Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ласкин Лев
Мать: не указана
Эвакуация
С 1941 по 1943
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
улица Свободы, 194
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мошкович Раиса Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Красноармейская улица, д.5, кв.7
Работа или профессия
Неизвестно
инженер завода №225
Смерть
Неизвестно