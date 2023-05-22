Ласкин Абрам Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласкин Абрам Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ласкин Лев

Мать: не указана

Эвакуация
С 1941 по 1943
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
улица Свободы, 194
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошкович Раиса Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Красноармейская улица, д.5, кв.7
Работа или профессия
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
инженер завода №225
Смерть
Неизвестно