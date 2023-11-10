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Афанасий Никитин

Место рождения

Аять, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Аять, Невьянский, Свердловская область
Место жительства
С 1729
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 64 лист
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Василиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 64 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 64 лист
Смерть
Неизвестно
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