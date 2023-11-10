Афанасий Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1729
ГАСО, 24-1-1502, 64 лист
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Василиса Афанасьевна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
ГАСО, 24-1-1502, 64 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федоровна
ГАСО, 24-1-1502, 64 лист
Смерть
Неизвестно