Мартюшев Петр Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Мартюшев Павел Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1678
Сын: Мартюшев Иван Петров
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Между 1679 и 1686
Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: ?
д. Банное с. Филипповское Кунгурского уезда
Рождение ребёнка
1685
Сын: Мартюшев Иван Петров
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно