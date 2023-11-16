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Мартюшев Петр Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Мартюшев Павел Павлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1678

Сын: Мартюшев Иван Петров

Мать ребёнка: ?

Место жительства
Между 1679 и 1686
Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1680

Сын: Мартюшев Михайло Петров

Мать ребёнка: ?

д. Банное с. Филипповское Кунгурского уезда
Рождение ребёнка
1685

Сын: Мартюшев Иван Петров

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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