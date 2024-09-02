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Елена Иванова

Место рождения

Курбанино, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Курбанино, Порздневская волость, Юрьевецкий уезд
Бракосочетание
10.10.1865 ст.

Муж: Лисин (Лисафин) Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
27.10.1871

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Лисин (Лисафин) Василий Гаврилов

Корсаково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.12.1873

Сын: Лисин (Лисафин) Федор Васильев

Отец ребёнка: Лисин (Лисафин) Василий Гаврилов

Корсаково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Корсаково, Лухский муниципальный район, Ивановская область

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