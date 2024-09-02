Елена Иванова
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1865 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1871
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Лисин (Лисафин) Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
27.12.1873
Сын: Лисин (Лисафин) Федор Васильев
Отец ребёнка: Лисин (Лисафин) Василий Гаврилов
Смерть
Неизвестно