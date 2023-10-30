Сахаров Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаров Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1832 ст.

Жена: Сахарова Александра Васильевна

Поручители: по жениху - Крапивенского уезда села …иконок Священник Илья … Знаменский, города Белёв Афанасие Кирилловской церкви Диакон Ефим Денисович Струков. По невесте: Белёвского уезда, села Болото... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1834 ст.

Сын: Сахаров Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Сахарова Александра Васильевна

Каменка, Белевский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96H-HN45?i=754&cat=1194074
Смерть
Неизвестно
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