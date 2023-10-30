Сахаров Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1832 ст.
Поручители: по жениху - Крапивенского уезда села …иконок Священник Илья … Знаменский, города Белёв Афанасие Кирилловской церкви Диакон Ефим Денисович Струков. По невесте: Белёвского уезда, села Болото... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1834 ст.
Сын: Сахаров Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Сахарова Александра Васильевна
Каменка, Белевский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96H-HN45?i=754&cat=1194074
Смерть
Неизвестно