Кошелев Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1896 ст.

Сын: Кошелев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кошелева Ксения Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Ксения Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно