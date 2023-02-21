Поспелова (Френева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова (Френева) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Поспелов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Поспелов Николай Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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