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Федул 2-ой

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1822

Жена: Васса (Иванова)

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1834

Дочь: Анна Фролова

Мать ребёнка: Васса (Иванова)

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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