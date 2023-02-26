Федул 2-ой
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1822
Жена: Васса (Иванова)
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1834
Дочь: Анна Фролова
Мать ребёнка: Васса (Иванова)
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно