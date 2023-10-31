Степанов Гавриил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Светлов Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Степанова Мария
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гаврилов Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Степанова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Степанова Мария
Смерть
Неизвестно