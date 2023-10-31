Степанов Гавриил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Гавриил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Светлов Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Степанова Мария

Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гаврилов Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Степанова Мария

Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Степанова Мария

Синьял-Караево, Красноармейский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
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